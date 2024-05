RMP: Já existem quatro clubes interessados no Gabigol

O Cruzeiro está querendo fazer uma janela inesquecível nesse início do ano — já contratou o Cássio e pode contratar o Gabriel. O estafe do Gabriel ainda não respondeu, parece que a proposta são três anos de contrato, com aumento de salário em relação ao que o Gabriel ganha no Flamengo. Mas não há ainda movimentação de sentar com o Flamengo e dizer 'como é que a gente faz isso?'. Primeiro, precisa do sim do Gabriel, que já tem a proposta do Cruzeiro. Se o Gabriel disser ok, vem a segunda etapa que é sentar com o Flamengo, que não vai dificultar. Quem acertar com Gabriel, vai sentar com o Flamengo com uma enorme boa vontade de fazer o negócio. Renato Mauricio Prado

