Tem pacto? Campeão alemão se salva nos acréscimos em 11 jogos da temporada

Ou seja, em nada menos que 11 das 46 partidas disputadas nesta temporada, o Leverkusen marcou nos acréscimos gols que foram decisivos para reverter um resultado que lhe era desfavorável.

Classificação e jogos Alemão

'Pacto'

Nas redes sociais, a capacidade ímpar do time sensação do futebol europeu em se salvar nos minutos finais de uma partida é tratado como algo sobrenatural. Não à toa, já virou piada recorrente falar que o Leverkusen fez um "pacto" com entidades do outro mundo.

Essa sensação tem se amplificado nas últimas semanas. Nos seus três compromissos mais recentes (contra West Ham, Borussia Dortmund e Stuttgart), o "time das aspirinas" saiu atrás no marcador e, quando a derrota já parecia certa, descolou empates heroicos.

No fim de semana, o milagre da manutenção da invencibilidade ganhou contornos mais épicos. Afinal, o Stuttgart, que também vive grande fase e é o terceiro colocado no Alemão, chegou a abrir dois gols de vantagem, e o Leverkusen só alcançou a igualdade aos 51 minutos da etapa final.

Invicto até quando?

Sem perder desde o dia 27 de maio de 2023, quando levou 3 a 0 do Bochum, na despedida da edição passada da Bundesliga, o Leverkusen pode ser o primeiro time da história alemã a atravessar o campeonato inteiro invicto.