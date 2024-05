Não está escutando bem? Tem remédio que pode causar perda auditiva

"As microestruturas afetadas da cóclea também variam entre as substâncias. Os danos às células ciliadas (células sensoriais da audição) costumam ser associados a perdas auditivas irreversíveis, já as alterações na estria vascular, que produz o líquido do labirinto, frequentemente são reversíveis", explica Thaís de Carvalho Pontes Madruga, otorrinolaringologista no Hospital Nossa Senhora das Neves, da Rede D'Or em João Pessoa.

Na maioria dos casos, a perda auditiva é temporária, com a audição voltando ao normal depois de suspensa a medicação. Mas em outras situações ela pode ser permanente.

Isso acontece porque as células do ouvido são muito especializadas e sensíveis, e não temos como repor essas células. Por isso, se você demorar para fazer o diagnóstico, a perda de audição pode ser irreversível.

Ektor Onishi, otorrinolaringologista e professor da Unifesp

Além do tipo de medicação, a ototoxicidade depende da dose, tempo de utilização e sensibilidade individual. Outros fatores de risco são: