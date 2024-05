Tem que ser muito racista para não ver Vini como candidato a Bola de Ouro

E, lamento informar que, se você não acha que Vini está com essa bola toda, a culpa é do racismo, não apenas daquele existente dentro de você, mas também o do sistema de informações que te alimenta diariamente.

Destruição de reputação

O camisa 7 do Real não deixará de ser escolhido como craque máximo do planeta por causa da cor da sua pele. O francês Kylian Mbappé e o inglês Jude Bellingham, outros possíveis vencedores desta temporada, também são negros.

Além disso, esses prêmios já foram entregues em anos anteriores a atletas de pele tão escura quanto a do brasileiro, caso do liberiano George Weah, o cara do futebol mundial em 1995.

O que difere Vini dos outros negros candidatos a melhor do planeta é que ele cansou de sofrer calado, resolveu peitar o preconceito de frente e transformou a luta contra o racismo em uma bandeira exposta a cada jogo e entrevista. E esse movimentado tem incomodado muita gente.

A reação do sistema racista tem sido avassaladora ao desacreditar o atacante e rotulá-lo como alguém desequilibrado psicologicamente, arrogante, mimado, chiliquento, mimizento e que deixou o futebol em segundo plano.