5 jogadores brasileiros que já são campeões nesta temporada na Europa

A temporada 2023/24 do futebol europeu ainda não chegou ao fim. Mas, mesmo com algumas semanas ainda pela frente no calendário da bola, alguns jogadores brasileiros já tiveram a oportunidade de comemorar títulos relevantes do Velho Continente neste ano.

O país pentacampeão mundial já emplacou campeões na França, na Itália e na Alemanha, países de três dos campeonatos nacionais mais importantes do lado de lá do Oceano Atlântico. E, independente dos clubes que ficarem com os títulos, também fará parte dos elencos vencedores da Inglaterra e da Espanha.

O "Blog do Rafael Reis" apresenta abaixo cinco compatriotas de Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e cia. que já fizeram a festa na atual temporada europeia.