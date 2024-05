Empate decepciona o Morumbi

Fato é que terminados os 45 minutos o nome do goleiro adversário permanecia desconhecido, embora se chame Burrai, para os íntimos.

Classificado, o São Paulo precisava ao menos de um ponto para disputar a liderança do grupo com o invicto Talleres, no Morumbi, na última rodada. Precisaria vencer, empataria em pontos e o superaria no saldo de gols.

Mas o estádio estava cheio e o torcedor merece mais, merece vitórias.

E aí é aquilo de sempre.

Quem não se impõe perde o respeito e o Barcelona começou a botar as manguinhas de fora no segundo tempo.

Talvez fosse até bom, quem sabe se descuidariam na marcação bem-sucedida e dariam espaço para o São Paulo explorar.