Monique Evans e Cacá Werneck se casam no Rio: 'Sofremos massacre da igreja'

Após quase 10 anos de relacionamento, Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se casaram hoje no Rio de Janeiro. A cerimônia, com a presença de 230 convidados, aconteceu no espaço Além dos Sonhos, em Guaratiba, Zona Oeste da cidade.

A cerimônia foi conduzida pelo pastor Marcos, da Igreja Cristã Contemporânea: "Hoje eu vim aqui em nome do amor sem preconceito. Amor que não tem cor e gênero. Em nome do amor de Deus."

Antes de subir no altar ao som de "La Isla Bonita", de Madonna, Cacá celebrou a união.