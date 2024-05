Após fiasco na Champions, Arábia promete gastar outra fortuna em reforços

O principal desejo do governo local para enriquecer seu futebol em 2024/25 (e ter mais chances de sucesso na Champions asiática) é o atacante egípcio Mohamed Salah, que atravessa um momento conturbado no Liverpool e agora parece mais disposto a aceitar a proposta recusada um ano atrás.

O meia belga Kevin de Bruyne (Manchester City), o veterano croata Luka Modric (Real Madrid), o volante brasileiro Casemiro (Manchester United) e o centroavante belga Romelu Lukaku (Roma) são outros alvos conhecidos que devem ser procurados pelos sauditas ao longo dos próximos meses.

Coadjuvante no 'Super Mundial'

Para a decepção saudita, a edição de estreia do novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado pela primeira vez no próximo ano, nos Estados Unidos, contará com a participação de apenas um clube do país: o Al-Hilal, vencedor da Liga dos Campeões asiática em 2021.

Os outros representantes do futebol asiático no torneio serão o japonês Urawa Red Diamons (campeão continental de 2022), o sul-coreano Ulsan HD (primeiro colocado no ranking da AFC) e o vencedor da final da Champions nesta temporada: Yokohama Marinos, do Japão, ou Al-Ain.

No total, 26 dos 32 times participantes do "Super Mundial" já estão definidos. O Brasil contará com Palmeiras, Flamengo e Fluminense, vencedores das três últimas edições da Copa Libertadores da América. O país ainda pode conquistar uma quarta vaga caso Atlético-MG, Grêmio, São Paulo ou Botafogo ganhem o título continental neste ano.