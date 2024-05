São Paulo peca, empata com Barcelona-EQU na volta de Lucas e terá 'final'

André Silva em ação durante São Paulo x Barcelona-EQU, partida da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Equatorianos rebatem. A insistência do São Paulo em "alargar" o campo acabou consagrando a dupla de zaga dos visitantes: diante de cruzamentos e passes em diagonal em excesso, Ramírez e Sosa se agigantaram e bloquearam a meta de Burrai — enquanto isso, Luciano acabou encaixotado na marcação e pouco apareceu até os 30 minutos.

Barcelona sai para o jogo. O time de Ariel Holán usou a parte final do 1° tempo para neutralizar as investidas do Tricolor e assustar, principalmente, usando as subidas de Chalá pela esquerda. O lateral, por exemplo, causou perigo após pegar uma sobra na entrada da área, mas viu Arboleda desviar.

Rafael sai do gol durante São Paulo x Barcelona-EQU, duelo da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Igor Vinícius no limite, Lucas em campo e equatorianos perto do gol. O São Paulo voltou do vestiário ainda mais ofensivo e seguiu martelando pelas pontas, mas sofreu com os ataques rivais: em um deles, Igor Vinícius atingiu o joelho de Rojas com um carrinho a poucos passos da grande área e acabou advertido com cartão amarelo. O lance fez Zubeldía acionar Lucas, que voltou aos gramados após quase dois meses ao substituir Galoppo diante de um Barcelona cada vez mais perigoso.

Motorzinho Lucas reativa São Paulo. A entrada do camisa 7 mexeu com o clima no MorumBis: Lucas, flutuando tanto pelas pontas quanto pelo meio, verticalizou de vez o Tricolor, que assustou em poucos minutos com Luciano, em gol impedido. Os erros de passe e domínio, no entanto, irritaram o torcedor.