Atores de Bridgerton promovem baile funk no Theatro Municipal do Rio

Polin está no Brasil! Interpretes de Penelope Featherington e o Colin Bridgerton, Nicola Coughlan e Luke Newton participam de evento que divulga a terceira temporada de "Bridgerton", da Netflix, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Além de fãs, que se arrumaram como a elite inglesa do seculo XIX, famosos também marcaram presença. O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, Tati Quebra Barraco, Blogueirinha, Rapahel Vicente também aparecem por lá.

Com o tema de baile funk, a festa conta com a participação musical de MC Carol. Veja fotos: