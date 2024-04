Grupo da morte? Adversários do Palmeiras venceram só 32% dos jogos no ano

A taxa de sucesso é bem inferior à do clube brasileiro, que ganhou 62,5% das partidas que realizou em 2024. A conta alviverde desde janeiro tem dez vitórias, cinco empates e uma única derrota, no último domingo, para o Santos, na abertura da final do Campeonato Paulista.

Vai dar até para poupar

Ciente de que o grupo da morte não é tão da morte assim e também de olho em uma virada na decisão do Estadual, o Palmeiras abrirá sua participação no principal torneio interclubes da América do Sul com uma escalação alternativa.

Curiosamente, esse expediente já foi utilizado por Abel no passado. Na época, também envolvido na final do Paulista (contra o Água Santa), o treinador português iniciou a jornada continental com um time reserva e foi derrotado pelo Bolívar, em La Paz.

O tropeço na estreia, no entanto, não teve nenhum impacto negativo sobre a campanha alviverde. A última eliminação palmeirense na fase de grupos da Libertadores aconteceu em 2016. Nos últimos sete anos, o time sempre alcançou os mata-matas decisivos.

Mais um ano de hegemonia?

Com nítido domínio econômico no cenário sul-americano, o Brasil tenta neste ano ampliar seu recorde histórico e conquistar o sexto título consecutivo na Libertadores (Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, Palmeiras venceu em 2020 e 2021 e Fluminense levantou o troféu na edição passada).