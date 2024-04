Leverkusen e PSG quase lá: a briga pela taça nas principais ligas da Europa

ALEMANHA

Próxima rodada: Heidenheim x Bayern de Munique e Union Berlim x Bayer Leverkusen (sábado)

Tudo indica que chegou mesmo a hora de o Bayer Leverkusen enterrar o maldoso apelido de "Neverkusen". Depois da derrota por 2 a 0 do Bayern de Munique para o Borussia Dortmund, os comandados de Xabi Alonso conseguiram abrir 13 pontos de vantagem para os bávaros no topo de classificação da Bundesliga (73 a 60). E só restam 21 pontos em jogo. Ou seja, o primeiro título alemão da história do clube está pertinho de tudo.

FRANÇA

Próxima rodada: Paris Saint-Germain x Clermont (sábado) e Brest x Metz (domingo)

Mesmo tendo vencido em apenas duas das últimas cinco rodadas da Ligue 1, o Paris Saint-Germain continua em situação das mais confortáveis para conquistar seu décimo título nos últimos 12 anos. Com mais 11 jogos pela frente, o PSG tem 12 pontos a mais que o Brest (62 a 50), equipe surpresa da temporada, mas que não mostra regularidade suficiente para bater de frente com Mbappé e cia.

PORTUGAL

Próxima rodada: Sporting x Benfica (sábado)

A derrota para o Estoril, no último sábado, praticamente tirou o Porto da briga pelo título português. Os portistas estacionaram nos 58 pontos e estão dez e nove atrás de Sporting e Benfica, respectivamente. Sem perder pontos há três jogos, o líder e o vice-líder fazem no sábado um confronto direto pela ponta. Mas o Sporting tem três vantagem sobre o Benfica: um ponto a mais, atua como mandante no dérbi e tem uma partida a mais para disputar (oito, contra sete do rival).