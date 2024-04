Endrick é o mais caro da Libertadores-2024; top 10 tem só um 'estrangeiro'

Destaque da seleção brasileira na última Data Fifa e já com transferência acertada para o Real Madrid, Endrick entra na Copa Libertadores da América-2024 como o jogador mais valioso da competição.

De acordo com projeções feitas pelo "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola, o camisa 9 do Palmeiras tem preço estimado em 55 milhões de euros (R$ 297,6 milhões).

A precificação de Endrick é maior do que a soma dos valores do segundo e do terceiro colocados no ranking. Juntos, o volante André (Fluminense) e o centroavante Pedro (Flamengo) custam 47 milhões de euros (R$ 254,4 milhões).