Sul-Americana: veja classificados às oitavas, playoffs e mais informações

Times nos playoffs vindos da Libertadores

Cerro Porteño

Barcelona-EQU

Huachipato/Grêmio/Estudiantes

LDU

Palestino

Independiente Del Valle

Rosario Central

Libertad

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Playoffs e oitavas

Os playoffs serão disputados em partidas de ida e volta entre um segundo colocado dos grupos da Sul-Americana e um terceiro colocado das chaves da Libertadores. Os times que já estavam na competição decidirão os confrontos em casa.

Não haverá sorteio, já que o chaveamento é feito pelo cruzamento das campanhas: o melhor segundo colocado enfrenta o pior terceiro colocado, e assim por diante.

Os confrontos ainda não estão fechados por causa dos jogos atrasados de Inter e Grêmio. Os times gaúchos têm mais dois jogos a fazer devido à tragédia no Rio Grande do Sul. O Colorado pode terminar em segundo de sua chave na Sul-Americana, enquanto o Tricolor pode ficar em terceiro da chave na Libertadores. Com isso, as campanhas gerais dos classificados aos playoffs pode mudar.