A história do atacante condenado a pagar R$ 95 mi ao Chelsea por doping

Fifa e Europa do lado do Chelsea

Considerando-se prejudicado por ter feito um investimento de 22,7 milhões de euros (R$ 122,3 milhões) na compra dos direitos econômicos de Mutu e não ter colhido o resultado esportivo desejado devido ao caso de doping, o Chelsea acionou o atacante pedindo uma indenização.

A primeira decisão favorável foi dada pela Fifa em 2008, ou seja, quatro anos depois do início do caso. O romeno, no entanto, recorreu primeiro à CAS (Corte Arbitral do Esporte) e, em um segundo momento, à Justiça comum para evitar o pagamento da multa.

O imbróglio só foi resolvido dez anos mais tarde, quando todas as tentativas do jogador se esgotaram. Em outubro de 2018, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) deu ganho de causa ao Chelsea por considerar que o jogador violou uma cláusula do seu contrato empregatício "sem causa razoável".

Reincidência

Depois de ter o contrato rescindido com o Chelsea, Mutu assinou gratuitamente com a Juventus e, após um ano e meio pouco expressivo em Turim, transferiu-se para a Fiorentina, onde voltou a mostrar um futebol de alto nível.