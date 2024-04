Markovic e Tomás Ribeiro: conheça o 'casal mais bonito do futebol mundial'

O relacionamento

Markovic e Ribeiro estão oficialmente juntos há pouco mais de um ano. Eles se conheceram durante a passagem de uma temporada e meia (janeiro de 2022 a julho de 2023) do defensor pelo Grasshoppers, da Suíça.

Apesar do relacionamento sólido, os dois costumam ser discretos com relação à vida pessoal. A atacante só tem duas fotos com o namorado em sua página pessoal no Instagram. E o perfil do português conta com apenas uma publicação que cita a jogadora.

Até mesmo o post comemorativo ao aniversário de um ano do casal, postado duas semanas atrás, foi dos mais minimalistas. Ana e Tomás publicaram uma foto juntos acompanhada da legenda "um ano com você".

Quem é Ana Markovic?