Punição de Gabigol: Contrato pode ser suspenso? Cabe indenização?

Em nota oficial, o Flamengo afirmou entender que "não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada". Sendo assim, o clube indica que seguirá ao lado do jogador.

Diante dos desdobramentos jurídicos do caso, o Lei em Campo conversou com especialistas para esclarecer algumas dúvidas relacionadas à questão contratual do jogador com o Flamengo durante o período da punição.

Como fica o contrato de Gabigol com o Flamengo durante a punição? Ele é suspenso?

"O contrato dele pode ser suspenso. Porém, via de regra, a suspensão do empregado pode ser de, no máximo, 30 dias corridos, que é um prazo maior que o prazo que ele tem pra cumprir a suspensão. Mais que isso sem pagamentos pode levar o atleta a questionar na justiça se seria correto esse 'limbo', que não encontra resolução fácil nem na doutrina, muito menos na jurisprudência. Tudo leva a crer que o clube, presumindo a boa-fé do atleta, siga pagando os salários mesmo não podendo contar com o atleta no elenco, lembrando que ele também deve estar vinculado a outros contratos, como o de imagem, então não é só uma questão de 'campo'. Também vale reforçar que o atleta pode ao fim do processo, caso não seja inocentado, vir a ser demitido por justa causa, o que resultaria em alegação por parte deste de 'bis in idem' (dupla punição) se este vier a ser punido sem salários durante o processo e demitido por justa causa ao fim deste", explica o advogado desportivo Elthon Costa.

"O clube empregador pode movimentar o seu poder disciplinar para suspender ou aplicar a justa causa por impossibilidade absoluta de continuidade da obrigação principal do contrato de trabalho, pautado na aplicação subsidiária de ato de indisciplina e/ou mau procedimento previstos na CLT, já que o prazo contratual expira antes do fim da sanção de doping. O fundamento não está no dispositivo da Lei Pelé e da LGE que permitem a suspensão contratual e a prorrogação do contrato, uma vez que é expresso só servir para questões não ligadas à atividade profissional esportiva e por culpa exclusiva do próprio jogador (este serviria para os casos de atletas condenados por crimes cometidos, mas não para este caso de doping). Ressalve-se que, na prática, tal como no caso Dodô, o clube acorda com o atleta um distrato do contrato, comum na seara desportiva trabalhista por previsão legal ou renova o contrato e mantém o atleta no elenco treinando, mediante algumas tratativas salariais diferenciadas", acrescenta Rafael Ramos, advogado especialista em direito trabalhista e desportivo.

Flamengo pode cobrar multa de Gabigol? Exigir algum tipo de indenização?