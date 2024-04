Quem é o português cotado para ser o próximo 'supertécnico' do planeta?

Quem é Rúben Amorim?

O mais novo candidato ao estrelato dos técnicos é português, tem 39 anos e está na sexta temporada trabalhando nos bancos de reservas.

Amorim foi um meio-campista que passou a maior parte da carreira no Benfica (também jogou no Belenenses, no Braga e no Qatar) e defendeu a seleção lusa em duas Copas do Mundo (2010 e 2014).

O ex-meia estreou como técnico em 2018. E, logo de cara, fez o Casa Pia ser punido com a perda de seis pontos na terceira divisão porque ainda não possuía a licença necessária para executar a função.

Após regularizar sua situação e cumprir uma suspensão pela "falcatrua", Amorim foi dirigir a equipe sub-23 do Braga. Três meses depois, com a queda de Ricardo Sá Pinto, assumiu provisoriamente o time principal. A experiência deu tão certo que acabou efetivado.

No Braga, ele levantou seu primeiro troféu como treinador (a Taça da Liga de 2019/20) e conseguiu a classificação para a fase de grupos da Liga Europa da temporada seguinte. Foi o suficiente para o Sporting resolver pagar a multa de 10 milhões de euros (R$ 54,9 milhões) necessária para contratá-lo.