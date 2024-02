7 estrangeiros desempregados para seu clube trazer ao Brasil neste ano

CARLOS VELA

Atacante, 34 anos, mexicano

Um dos jogadores mais importantes da MLS (Major League Soccer) nos últimos anos, o ex-Arsenal e Real Sociedad tinha um salário milionário, algo em torno de R$ 1,4 milhão, no Los Angeles FC, onde estava desde 2018. No entanto, de acordo com a imprensa mexicana, Vela não está muito a fim de continuar na Califórnia e nem mesmo nos Estados Unidos. É um daqueles reforços que trazem retorno técnico e também de exposição internacional, já que é um conhecidíssimo no mercado latino-americano.

JAVIER PASTORE

Meia-atacante, 34 anos, argentino

Uma das primeiras contratações milionárias da fase "novo rico" do PSG, passou sete temporadas em Paris e também atuou na Itália e na Espanha. Por causa de um problema crônico no quadril, que só será resolvido definitivamente com uma cirurgia, está sem jogar desde que foi embora do Qatar SC, no meio do ano passado. Mesmo com essa limitação física, teve seu nome ligado recentemente a São Paulo, Corinthians e Vasco.

FELIPE CAICEDO

Atacante, 35 anos, equatoriano