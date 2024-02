Briga de ídolo e despedida: por que Napoli murchou após título histórico?

As desavenças começaram durante as conversas para a renovação do contrato do artilheiro, durante o período de pré-temporada.

Em setembro, quando o clima de guerra imperava entre as duas partes, o perfil oficial do Napoli no TikTok publicou um vídeo ironizando o centroavante por conta de um pênalti perdido, o que ampliou a revolta de Osimhen.

No fim, o camisa 9 acabou renovando com o Napoli. Mas, de acordo com diferentes veículos da imprensa italiana, o acordo só foi selado porque o presidente Aurelio de Laurentiis se comprometeu a negociar o jogador antes do fim do vínculo (junho de 2026), possivelmente já na próxima janela.

Craque de uma temporada só

Coprotagonista do Napoli no fim do jejum no Calcio, o meia-atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia teve uma violenta queda de produção depois da conquista, o que tem feito muita gente questionar se ele não era um "craque de uma temporada" só.

Depois de marcar 14 gols e distribuir nada menos que 17 assistências na temporada passada, Kvaradona, como é chamado pela torcida napolitana em referência ao ídolo máximo do clube, Maradona, soma só seis gols e cinco passes perfeitos em 2023/24.