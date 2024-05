Gabriel Barbosa foi longe demais?

Não vejo problema em atletas de um time vestirem outras camisas, mas tudo na vida é contexto.

Fazer isso me nome da paz no futebol é bacana. Paulinho, atacante do Galo, revelou recentemente que era torcedor do Fluminense e que estava no Maracanã na final da Libertadores de 2008. Paulinho é ídolo do Vasco e, agora, do Atletico. Paulinho nunca desrespeitou as camisas que veste, em campo se entrega como só os ídolos fazem, é craque e segue sendo amado pela torcida do Galo.

Se Gabigol estivesse jogando, e jogando bem, o barulho com a imagem não seria ensurdecedor e ele poderia se sair dessa com uma declaração simples do tipo: Eu amo o Flamengo, o Flamengo é minha casa e minha pele, mas eu respeito o Corinthians, ganhei a camisa que achei linda e vesti numa festa em casa. Segue o jogo, pessoal.

É uma pena que esse estado de espírito da celebridade que está acima do bem e do mal esteja infectando o futebol. Jogadores precisariam entender que, por mais que sejam amados, nunca serão maiores do que o manto que vestem. Uma lição que Cassio está tendo da forma mais dolorida do mundo.

Somos encorajados a nos ver como se nós mesmos fôssemos uma empresa. Somos encorajados a calcular tudo no custo benefício. A enxergar todas as relações de forma contratualizadas. É nesse rimo que existem aqueles que acreditam ser maiores do que os clubes. É isso o que chamo de processo de neymarização: só eu e meus interesses importam. O resto, que se dane. Gabigol está na corda bamba, e sem sombrinha. O que ele percebe por voo se chama queda e Gabriel talvez só compreenda isso quando for tarde demais.