Cássio faz vídeo se despedindo de torcedor do Corinthians: 'Muito grato'

Cássio chegou ao clube em 2012, o ano mágico. Vindo do PSV, da Holanda, ele fez sua estreia em março, assumiu a titularidade pouco depois, nas oitavas da Libertadores, e terminou o ano campeão do torneio e do mundo. Sua defesa no chute de Diego Souza, no duelo das quartas, está eternizada no imaginário do corintiano, assim como a atuação na final do Mundial contra o Chelsea.

O goleiro foi multicampeão e se tornou ídolo máximo do Corinthians. Ao todo, foram nove títulos com a camisa do clube: Libertadores (2012), Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileirão (2015 e 2017).

Ele é o segundo jogador que mais atuou na história do Alvinegro paulista. Foram 712, apenas 94 a menos que Wladimir, recordista.