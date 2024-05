79 anos de um grande ídolo da minha vida. Parabéns, César

Sou apaixonado por futebol desde pequeno. Essa paixão começou quando assisti ao tricampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo do México, em 1970. Idolatro todos eles, são os meus grandes heróis no futebol.

Daí em diante, meus presentes eram bolas de futebol, camisas do Corinthians, às vezes do Grêmio, porque eu era fã do jogador Neca bem antes de ele vir para o Timão, e, claro, álbuns de figurinhas. O time do momento era a segunda academia do Palmeiras e, fora os jogadores do Corinthians, eu tenho dois grandes ídolos que jogaram no rival: Leivinha e César.

Pois bem, hoje (17), um dos maiores centroavantes que vi jogar está fazendo 79 anos. César Maluco, como ficou mais conhecido, era demais: brigador, técnico, dava assistências e não desistia nunca. Raçudo, como todos esperam de um centroavante. Ele e o Leivinha foram os meus primeiros ídolos que não jogavam no Corinthians. Para se ter uma ideia, eu ia para o clube com meu pai e um amigo que gostava de ser goleiro. Meu pai cruzava e eu finalizava no gol. Quando marcava, saía gritando: "César, César, César!".