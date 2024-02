Para IA, provável reforço do Palmeiras é o 2º pior jogador do Espanhol

Quem é Lázaro?

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Lázaro foi o autor do gol que deu o título do Mundial sub-17 à seleção brasileira em 2019.

Três anos depois, foi negociado com o Almería. Em sua primeira temporada na Espanha, teve bons momentos, chegou a anotar um hat-trick (três gols na mesma partida) e marcou seis gols em 20 compromissos oficiais.

Mas o desempenho do brasileiro caiu consideravelmente em 2023/24. Considerando todas as competições, o brasileiro só foi escalado como titular em duas oportunidades (e saiu do banco outras 12 vezes) e ainda não balançou as redes.

Jogador do setor ofensivo, Lázaro não tem uma função bem definida. Polivalente, pode jogar como ponta, ala, meia de criação e até como centroavante. Foi essa característica, aliás, que chamou a atenção de Abel Ferreira para se juntar a Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista, os outros reforços alviverdes desta temporada.

Em busca da recuperação

Depois de ser derrotado nos pênaltis pelo São Paulo no clássico que valia o título da Supercopa do Brasil, domingo, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, contra o Ituano, na Arena Barueri.