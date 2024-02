Será que cabem os 2? Mbappé promete complicar a vida de Vini Jr. no Real

Na maioria dessas oportunidades, quem despontava como principal candidato para levar o brasileiro embora era justamente o PSG. Ou seja, o ex-Flamengo seria uma espécie de troco dado pelos franceses.

Só que, no momento atual, uma negociação de Vini com qualquer outro clube do mundo é altamente improvável. O brasileiro renovou há pouco seu contrato para até 2027 e é um dos quatro jogadores mais valorizados do mundo. De acordo com o site "Transfermarkt", seu preço estimado é de 150 milhões de euros (R$ 805 milhões).

Ou seja, mesmo com as possíveis dificuldades de se adaptar a uma formação que também tenha Mbappé e até correndo risco de perder espaço por conta do francês, Vini deve fazer companhia ao craque na Espanha.

Final antecipada

Depois do empate por 1 a 1 com o Atlético de Madri no dérbi da capital espanhola, no domingo, o Real agora se prepara para o jogo que tem sido tratado como uma espécie de "final antecipada" desta edição da La Liga.

No sábado, os líderes da competição recebem o Girona, surpreendente clube que se transformou na sensação da temporada e que é hoje a maior ameaça ao título merengue. No momento, apenas dois pontos separam as duas equipes (58 a 56).