Na verdade, o clube que contratou Firmino estava na segunda divisão até 2022/23. Por isso, mesmo que tenha se reforçado com nomes do porte de Riyad Mahrez (ex-Manchester City), Édouard Mendy (ex-Chelsea) e Franck Kessié (ex-Barcelona), a equipe tinha naturalmente um elenco mais fraco, especialmente na parte dos jogadores locais.

Com esse nível técnico um pouco mais baixo, o Al-Ahli sofreu três derrotas nas primeiras 11 rodadas do Campeonato Saudita e, mesmo que tenha melhorado de desempenho nas últimas semanas e já defenda uma invencibilidade de oito partidas, ainda está distante da briga pela taça -ocupa a terceira posição, com 13 pontos a menos que o líder Al-Hilal.

Quem quer Firmino?

As dúvidas sobre o futuro profissional de Firmino têm movimentado o Mercado da Bola. Tanto no Brasil quanto no exterior, há clubes interessados em contar com o futebol do atacante de 32 anos... mas não de arcar com 100% do seu salário atual.

Aqui no Brasil, Atlético-MG e Corinthians já consultaram o estafe do jogador para saber da viabilidade de um negócio.

Já na imprensa da Inglaterra, o nome do brasileiro tem sido ligado a uma possível transferência para o Nottingham Forest, clube que já conta com os zagueiros Murillo e Felipe e com o volante Danilo.