ALEX SANDRO

Lateral esquerdo, 32 anos, Juventus (ITA)

Imagem: Getty Images

Titular da seleção na última Copa do Mundo, o veterano já é praticamente uma carta fora do baralho para a Juventus. Nem mesmo a possibilidade de atuar também no miolo de zaga tem sido suficiente para aumentar a minutagem de Alex Sandro. O brasileiro já se consolidou como reserva na Velha Senhora e tem sido aproveitado apenas na reta final das partidas. Como dificilmente terá seu contrato renovado, o lateral vem tentando um acordo para romper um vínculo já nesta janela. O Flamengo está acompanhando de perto essa situação e quer o reforço para agora ou julho.

THIAGO SILVA

Zagueiro, 39 anos, Chelsea (ING)

Imagem: Getty Images

Derrotado pelo Manchester City no Mundial de Clubes, o Fluminense já iniciou sua temporada de compras para tentar se manter no topo do futebol sul-americano em 2024. Mas o grande desejo da diretoria tricolor e do técnico Fernando Diniz ainda está na Inglaterra, mais precisamente em Londres. Thiago Silva há tempos vem insinuando um retorno à equipe que o tornou conhecido no cenário nacional, e o fim do contrato com o Chelsea pode ser a oportunidade que faltava para essa repatriação.