Afinal, apesar de ter no posto de centroavante uma das principais carências do seu elenco, o gigante espanhol não tem atuado no Mercado da Bola para atrair um novo atacante de área que chegue e "resolva os problemas".

A impressão que passa é que a diretoria merengue está simplesmente esperando a chegada do brasileiro.

Com a escassez de opções ofensivas, o técnico Carlo Ancelotti até abriu mão do esquema 4-3-3 que vinha sendo utilizado nas últimas temporadas e agora escala um ou no máximo dois atacantes por vez. E quem tem se virado na função de homem mais adiantado é Rodrygo, que já deixou claro que não gosta de jogar assim.

Na seleção

Convocado pela primeira vez para a seleção principal na última Data Fifa, Endrick é a grande estrela da lista de Ramón Menezes para o Pré-Olímpico, que será disputado neste mês. No entanto, o Palmeiras ainda não anunciou se irá liberá-lo para a competição.

Caso continue fazendo parte do projeto olímpico do Brasil, o atacante tem tudo para desembarcar em Paris-2024 como o principal nome de uma seleção que sonha com a terceira medalha olímpica de ouro consecutiva.