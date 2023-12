JEAN-CLAIR TODIBO

Zagueiro, francês

23 anos, Nice (FRA)

Imagem: Jonathan Moscrop/Getty Images

O sucesso do sistema defensivo do Nice, que só sofreu nove gols até o momento nesta temporada, não está passando despercebido pelos gigantes da Europa. Companheiro de zaga do brasileiro Dante na equipe francesa, Todibo já tem sido tratado na Inglaterra como futuro jogador do Tottenham. O que pode acabar atrapalhando a transferência é um suposto interesse do Real Madrid, que precisa de novas opções para a zaga por conta das longas ausências de Éder Militão e David Alba por problemas físicos.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Lateral esquerdo, espanhol

22 anos, Girona (ESP)

Imagem: Divulgação

Depois de anos improvisando zagueiros e meio-campistas na lateral esquerda, Guardiola decidiu que é hora de investir em um jogador da posição. O escolhido pelo treinador do Manchester City é um dos destaques do Girona, o surpreendente líder do Campeonato Espanhol. E um "detalhe" facilita bastante que o negócio saia do papel. O atual clube de Miguel Gutiérrez pertence aos mesmos donos do adversário do Fluminense na final do Mundial de Clubes.