Dá para sonhar com Champions?

O segundo ano da gestão Thiago Motta veio com um até inesperado salto de qualidade. Em 2023/24, o Bologna derrotou Roma e Lazio e arrancou ponto (empate) de Napoli, Inter de Milão e Juventus.

Com um excelente retrospecto até mesmo contra os maiores clubes do Calcio, o time entrou na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

No momento, os "rossoblù", como são conhecidos, ocupam a quarta colocação do Italiano, justamente a última que dá vaga na Champions. Com 28 pontos conquistados em 18 rodadas, só está atrás de Inter (41), Juve (37) e Milan (32) na classificação.

Apesar de já ter sido uma potência do seu país, o Bologna só disputou uma edição do principal torneio interclubes do mundo. Em 1964/65, foi eliminado logo na primeira rodada pelo Anderlecht.

Na ocasião, os italianos ganharam um jogo, perderam outro e ficaram no 0 a 0 na partida que servia como desempate. No fim, a vaga foi decidida no cara ou coroa, e os belgas tiveram mais sorte.