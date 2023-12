Mitrogol, como é conhecido, tem travado uma briga cabeça a cabeça com CR7 pela artilharia da liga saudita. O camisa 9 marcou nas últimas oito rodadas do campeonato, mas ainda está um tento atrás do português (16 a 15).

Outros dois atletas do Al-Hilal também já romperam a casa de uma dezena de bolas nas redes em 2023/24. O brasileiro Malcom, titular da ponta direita, marcou 11 vezes, enquanto o local Salem Al-Dawsari, que normalmente é escalado aberto na esquerda, comemorou em dez oportunidades.

Quando Neymar volta?

O camisa 10 do Al-Hilal passou por uma cirurgia para reconstrução dos ligamentos rompidos no dia 2 de novembro. De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção e responsável pela operação, a recuperação do jogador será "lenta e demorada".

O clube saudita não divulgou uma previsão exata de quanto tempo o meia-atacante ficará afastado dos gramados. No entanto, é praticamente certo que ele não voltará a jogar nesta temporada.

A literatura médica de lesões como a sofrida por Neymar aponta um período de recuperação estimado entre nove e 12 meses. Caso o ex-jogador do Paris Saint-Germain se encaixe nessa média, seu retorno aconteceria entre junho e setembro de 2024.