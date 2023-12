Para o azar do time paulista, a desconfiança do seu defensor não passava de uma ilusão sem fundamento. Resultado: 4 a 0 para o Barça e o resultado mais elástico da história das finais dos Mundiais da Fifa.

E olha que o placar até que foi pequeno para o tamanho do domínio culé. Os comandados de Guardiola fizeram três gols no primeiro tempo e nitidamente desaceleraram depois do intervalo. Messi foi o grande nome da decisão, com dois gols -Xavi e Cesc Fàbregas completaram a goleada.

Edição de despedida

A partida entre Fluminense e Manchester City, no estádio Rei Adbullah, em Jeddah (Arábia Saudita), será a última do Mundial no formato atual, que vem sendo utilizado seguidamente desde 2005.

A partir da próxima temporada, ele será substituído por dois outros torneios: a Copa Intercontinental, que será disputada anualmente pelos campeões de cada continente (o vencedor da Europa jogará só a final), e um "Super Mundial", de periodicidade quadrienal.

Essa competição contará com a participação de 32 clubes (os vencedores dos torneios continentais no período de quatro anos, além de classificados por índice técnico). Sua edição de estreia será realizada em 2025, nos Estados Unidos. Fluminense e City, assim como Palmeiras e Flamengo, já têm vaga garantida.