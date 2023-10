Caso esses números se confirmem, o Rio receberá agora um número maior de "hermanos" do que na final da Copa do Mundo-2014. Nove anos atrás, 80 mil torcedores argentinos foram à cidade às vésperas da derrota de Messi e cia. para a Alemanha.

Penta do Brasil?

A partida entre Fluminense e Boca Juniors será a segunda decisão de Libertadores disputada no Maracanã desde que a Conmebol resolveu adotar o modelo de jogo único para definir o campeão continental. Em 2020, o Palmeiras levou a melhor sobre o Santos no estádio carioca.

Caso a taça fique com o "time da casa", esse será o quinto ano consecutivo que um clube brasileiro se consagra como melhor do continente, marca que jamais foi atingida pelo futebol pentacampeão mundial em mais de seis décadas de história da competição.

Apesar do domínio recente, construído graças às conquistas do Flamengo (2019 e 2022) e do Palmeiras (2020 e 2021), o Brasil ainda continua atrás da Argentina no ranking de troféus levantados: 25 a 22. E permanecerá na segunda posição do ranking independentemente do que aconteça no dia 4.