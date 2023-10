Até a temporada passada, o ex-Santos costumava ser utilizado como ponta direita no 4-3-3 armado por Ancelotti. Mas, em 2023/24, o treinador italiano passou a armar seu time no 4-3-1-2 e mudou radicalmente as exigências táticas sobre o brasileiro.

No "novo Real", Rodrygo continua jogando pela direita, mas bem mais centralizado do que antes. Quando seu parceiro de ataque é Vinícius Júnior, na formação considerada titular pelos espanhóis, é ele quem precisa fazer as vezes de centroavante.

Durante a última Data Fifa, o brasileiro afirmou categoricamente que não gosta de jogar de "camisa 9", como tem feito no clube. A declaração incomodou Ancelotti, que admitiu que o novo desenho tático está sacrificando Rodrygo. O treinador disse também que todo jogador precisa entender que as exigências da equipe estão acima das exigências individuais.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da temporada seguinte, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho de 2024. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.