Dia de Champions: astro do Dortmund se levanta após 'flopada' de R$ 460 mi

No Borussia, o atacante ganhou a camisa 10 e o status de peça mais importante de um time que não conseguia emplacar na temporada.

Sancho falhou na tarefa de salvar o ano do Dortmund no Campeonato Alemão (ocupa só o quinto lugar), mas tem sido essencial na melhor campanha europeia do clube desde o vice-campeonato da Champions em 2012/13.

O inglês fez um gol decisivo na vitória sobre o PSV Eindhoven, nas oitavas de final, e foi o melhor jogador em campo na abertura das semifinais, frente o PSG. Agora, busca mais uma grande atuação para alcançar a decisão do torneio interclubes mais badalado do planeta.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da próxima temporada, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.