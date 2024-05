Dia de Champions: por que 'ninguém' quer treinar o semifinalista Bayern?

Após empate em casa por 2 a 2 na semana passada, o time alemão precisa de qualquer vitória (tempo normal, prorrogação ou pênaltis) sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, para continuar enfrentar o Borussia Dortmund no jogo que vale pelo título continental desta temporada.

O Bayern é o terceiro maior vencedor da história do torneio europeu, com seis conquistas (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 e 2020). Somente o Real (14 vezes campeão) e o Milan (sete) subiram mais vezes ao topo do pódio.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da próxima temporada, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º do próximo mês. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.

Semifinais

30/04 - Bayern de Munique 2 x 2 Real Madrid, na Alemanha

01/05 - Borussia Dortmund 1 x 0 Paris Saint-Germain, na Alemanha

Ontem - Paris Saint-Germain 0 x 1 Borussia Dortmund, na França

Hoje, às 16h - Real Madrid x Bayern de Munique, na Espanha