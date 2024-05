Libertadores: Atlético-MG joga para ser o 1º classificado às oitavas

Para cumprir também esse objetivo, além de bater o Rosario Central como visitante, o Atlético precisa que o Peñarol não vença o Caracas, na Venezuela, no mesmo horário. Uma vitória ou empate da equipe da casa serão suficientes.

Classificação e jogos Libertadores

Momento mágico

Desde a contratação do técnico Gabriel Milito, no fim de março, o clube de Belo Horizonte vive um momento mágico.

Já são 11 jogos sob comando do ex-zagueiro do Barcelona, com sete vitórias e quatro empates. É isso mesmo, os mineiros estão invictos desde a mudança de treinador.

Com Milito, o Atlético-MG se sagrou campeão estadual (sobre o arquirrival Cruzeiro), ganhou todas as partidas que disputou na Libertadores, estreou com vitória contra o Sport na Copa do Brasil e somou nove pontos nas cinco primeiras rodadas do Brasileiro -ocupa o quarto lugar, com um ponto a menos que o líder, Athletico-PR.

Quem mais pode se classificar?

Além de Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa e cia, outros três times podem sair da quarta rodada da Libertadores já classificados para a próxima fase: Talleres (Grupo B), Bolívar (Grupo E) e River Plate (Grupo H).