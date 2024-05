Arábia desiste de Gómez, e Palmeiras esfria busca por reposição

Desde então, a torcida do atual bicampeão brasileiro já se prepara para uma nova e mais sedutora investida pelo defensor. Mas, caso ela aconteça, provavelmente não virá da liga mais rica do Oriente Médio.

'Europeus são prioridade'

Gómez saiu do radar saudita porque não encaixa no tipo de contratação que o governo local (acionista majoritário dos quatro principais clubes do país) pretende fazer para turbinar seu campeonato.

Em busca de aumentar a visibilidade internacional da sua liga, a Arábia tem adotado uma política de priorizar como reforços jogadores que tenham construído uma carreira sólida na Europa e sejam globalmente conhecidos.

Esse não é o caso de Gómez, que, apesar do sucesso no Palmeiras, decepcionou durante sua passagem pelo Velho Continente (Milan). Thiago Silva (Chelsea) e o francês Raphaël Varane (Manchester United) são nomes da mesma posição do paraguaio que, neste momento, atendem muito mais aos anseios sauditas.

Sem reposição

Ciente de que provavelmente não receberá nenhuma proposta "irrecusável" por Gómez e sem nenhuma intenção de negociá-lo, o Palmeiras não está no Mercado da Bola em busca de uma possível reposição para o paraguaio.