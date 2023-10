Sua média nesta temporada é de 7,57, a segunda maior entre todos os volantes (perde apenas para o espanhol Rodri, do Manchester City) e a mais alta de um atleta brasileiro de qualquer posição -o segundo colocado é Lucas Paquetá, do West Ham, com 7,30, que ocupa o 37º lugar no ranking geral.

Interesse de gigantes

Jogador do Aston Villa desde 2019, Douglas Luiz já está no radar dos clubes da prateleira mais alta do futebol europeu há algumas temporadas e chegou a ver três propostas feitas pelo Arsenal para contratá-lo serem rejeitadas no ano passado.

Agora, segundo vários veículos da imprensa inglesa, o nome do brasileiro de 25 anos voltou a ser tratado como opção para a próxima janela de transferências pelos Gunners e também pelo Liverpool.

Segundo o "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola, Douglas Luiz tem contrato até junho de 2026 e um preço estimado de 55 milhões de euros (R$ 292,8 milhões). No entanto, é bem provável que seu clube exija um valor mais alto para negociá-lo.

Pressão em Diniz

Após os tropeços da seleção na última Data Fifa (empate em casa com a Venezuela e derrota para o Uruguai, como visitante), a convocação de Douglas Luiz passou a ser cobrada em peso nas redes sociais.