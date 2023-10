Novamente machucado e provavelmente fora da temporada 2023/24 por causa de rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, Neymar já perdeu o equivalente a pelo menos três anos de carreira devido a problemas físicos.

Já considerando o período mínimo estimado de recuperação da sua contusão atual (seis meses), o camisa 10 da seleção brasileira e do Al-Hilal ficou afastado dos gramados e recebendo tratamento médico durante no mínimo 1.087 dias.

E esse número nem está 100% completo. Afinal, o levantamento, feito a partir de dados disponíveis no "Transfermarkt", começa em 2013 e exclui o período em que o meia-atacante defendia o Santos —época em que raramente era desfalque por lesões.