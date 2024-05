RMP sobre entrevista de Gabigol: 'suas desculpas não soam sinceras'

Ele preferiu culpar mais a pessoa que fez a foto e a divulgou do que sua própria atitude. Infelizmente, Gabriel, isso não vai adiantar. Seus dias no Fla estão contados. A diretoria já decidiu se livrar de você. Vai tentar inclusive isso com muita força na janela de transferências do meio do ano.

Entrevista ao UOL

Em entrevista ao blog do André Hernan (veja abaixo), o jogador explicou por que apareceu com o uniforme de outro clube, deu sua versão para a tentativa de gerir a crise e falou sobre o futuro no Flamengo. Sobre a foto, ele diz que foi obra de uma pessoa "maldosa".