Cristiano Ronaldo conseguiu. Aos 38 anos e após ser tratado como um "ex-jogador em atividade" por causa da segunda passagem pelo Manchester United e pelo desempenho abaixo da crítica na Copa do Mundo-2022, o atacante português recuperou o posto de "artilheiro do planeta".

Em 2023, nenhum jogador balançou mais as redes adversárias que o camisa 7 do Al-Nassr. CR7 já soma 40 tentos no ano, um a mais que o astro francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

A última vez que Ronaldo encerrou um ano como o goleador máximo do futebol mundial foi quase uma década atrás, lá em 2015, quando marcou 57 vezes. Curiosamente, sua média de gols atual (1,08 por partida) é mais alta do que a da sua aparição anterior no topo do pódio (1,04).