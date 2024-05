Ederson é cortado, e Dorival chama Rafael, do São Paulo, para Copa América

Com isso, a tendência é que Alisson seja o titular da seleção na Copa América. As boas partidas de Bento contra Inglaterra e Espanha o credenciam a ser o reserva imediato.

É a segunda convocação de Rafael para a seleção brasileira, ambas com Dorival. O goleiro do São Paulo afirmou que realizou um sonho na seleção ao conhecer Taffarel.

Vivi um sonho, tá louco. Maravilhoso trabalhar com grandes profissionais. Taffarel é meu maior ídolo. Minha esposa e meus pais me acompanharam na viagem e eu falei para ela brincando: 'pô, tô chamando o Taffarel de Taffa, virei amigo dele'. É um sonho e só me dá mais ainda vontade de continuar trabalhando porque quero muito voltar a esse sonho. Para conquistar isso preciso fazer meu melhor no São Paulo

O goleiro se apresenta no dia 3 de junho e pode desfalcar o São Paulo em até nove jogos. Ele pega o Corinthians no dia 2 e depois viaja para os Estados Unidos.