O camisa 9 do City já afirmou em várias entrevistas que, sempre que pode, faz questão de passar um tempinho na sauna. A existência de uma sala para prática dessa atividade foi, aliás, um dos critérios que ele levou em consideração na hora de escolher a casa onde moraria em Manchester.

Haaland considera que as sessões de sauna são responsáveis diretas pela sua boa condição física e baixa propensão a lesões -o atacante só perdeu cinco jogos por problemas físicos na temporada passada.

"Quando chama os jogadores do City para se juntarem a ele, Haaland fala que a sauna o ajuda a limpar a mente e também limpa do corpo as toxinas ruins que podem se acumular e provocar contusões", disse uma fonte do time inglês ao tabloide "Daily Star".

Sono em dia

Outro possível benefício das saunas que o centroavante norueguês costuma propagar aos companheiros de time é o combate à insônia.

Haaland usa os banhos secos e de vapor para relaxar antes de ir para cama e, assim, conseguir dormir melhor e repor as energias. Aliás, qualquer hora é hora para o artilheiro visitar as saunas.