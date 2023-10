Após a disputa de quatro das 18 rodadas previstas, a equipe de Fernando Diniz ocupa a terceira posição nas eliminatórias sul-americanas, com sete pontos, e está atrás apenas de Argentina e Uruguai.

Com a ampliação no número de seleções participantes do Mundial (48, e não mais 32, número que vinha sendo mantido desde a França-1998), a Conmebol tem direito a seis vagas diretas para o EUA/Canadá/México-2026. O sétimo colocado do qualificatório ainda terá direito de participar de uma repescagem contra equipes de outros continentes.

Na próxima rodada dupla das eliminatórias, o Brasil terá pela frente dois dos compromissos mais complicados do ciclo: uma partida fora de casa contra a Colômbia, em 16 de novembro, e o clássico com a Argentina, no dia 21, no Maracanã.

Aproveitamento no pós-Copa do Qatar-2022

1 - Argentina e Portugal: 100%

3 - Irã: 92,6%

4 - Inglaterra: 91,7%

5 - Bélgica: 90,5%

6 - França: 87,5%

7 - Dinamarca, Espanha e Japão: 79,2%

10 - Suíça: 71,4%

11 - Uruguai: 70,8%

12 - Sérvia: 70,4%

13 - Equador, Estados Unidos e Senegal: 66,7%

16 - México: 64,7%

17 - Gales: 58,3%

18 - Marrocos: 57,1%

19 - Canadá: 55,5%

20 - Holanda, Polônia e Tunísia: 54,2%

23 - Coreia do Sul, Croácia e Gana: 50%

26 - Brasil: 47,6%

27 - Alemanha: 40,7%

28 - Austrália: 38,9%

29 - Costa Rica: 33,3%

30 - Camarões: 27,8%

31 - Qatar: 25,6%

32 - Arábia Saudita: 14,8%