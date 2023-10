Com três pontos conquistados nas primeiras oito rodadas, ocupa a vice-lanterna da elite da França. E ainda tem a desvantagem de ter um jogo a mais que o Clermont (2), único time abaixo dele na classificação.

Divergência com dirigente histórico

Apesar de ter sido campeão nacional pela última vez em 2008, ou seja, antes de o Paris Saint-Germain ser comprado por um fundo de investimentos ligado ao governo do Qatar e se tornar a nova força dominante da França, o Lyon continuou sendo uma força competitiva no cenário local enquanto esteve sob administração de Jean-Michel Aulas.

Manter o histórico presidente à frente do clube também era o desejo inicial da Eagle Football, holding de posse de Textor. No fim do ano passado, quando investiu 800 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões) para se tornar o acionista majoritário da equipe francesa, o empresário norte-americano fez questão de manter Aulas no cargo.

Só que a parceria não durou muito. Descontente com o orçamento apresentado pela administração do dono do Botafogo para a temporada 2023/24, o dirigente decidiu se aposentar dos trabalhos cotidianos, entregou a presidência para Textor e assumiu uma função apenas decorativa.

Bomba atrás de bomba

Para piorar, o DNCG, órgão regulador das finanças do futebol francês, resolveu fazer uma varredura nas contas do Lyon e concluiu que o clube não tinha as garantias financeiras necessárias para arcar com os custos da nova temporada.