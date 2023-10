O que aconteceu?

Contratado por 90 milhões de euros (quase R$ 480 milhões), Neymar já disputou quatro jogos oficiais por seu novo clube e ainda não conseguiu balançar as redes. Na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Shabab, na sexta-feira, ele chegou a desperdiçar um pênalti.

Considerando também o confronto contra o Navbahor, pela Liga dos Campeões da Ásia, a média do brasileiro com a camisa do Al-Hilal sobe um pouquinho, para 7,42.

O melhor jogador da liga saudita até o momento, pelo menos para o "Sofascore", é Cristiano Ronaldo, com nota 8,37. O craque português do Al-Nassr já soma dez gols em sete apresentações no torneio.

Sete atletas brasileiros têm média superior à de Neymar nesta edição do Sauditão. O melhor deles é o meia-atacante Igor Coronado, camisa 10 do Al-Ittihad, com 8,17, terceiro melhor desempenho entre os jogadores de todas as nacionalidades.

Pressão na Champions

Em busca do primeiro gol no Oriente Médio e de um futebol mais condizente com seu status profissional, Neymar visita hoje o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Ásia.