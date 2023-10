LUCAS PERRI

Goleiro, 25 anos

Vai do Botafogo para o Lyon (FRA)

Imagem: GettyImages

Novidade da seleção, o goleiro do líder da Série A ainda não teve sua venda anunciada. No entanto, de acordo com a coluna "Mercado da Bola", Perri será enviado assim que a temporada brasileira acabar para o Lyon, time que também pertence ao dono do Botafogo, John Textor.

PEDRO

Atacante, 17 anos

Vai do Corinthians para o Zenit São Petersburgo (RUS)

Imagem: Caio Rocha/Agência Estado

Mais um integrante do pacotão de jovens jogadores formados no Corinthians que foram negociados com o Zenit nos últimos anos, o ponta poderá se transferir para a Rússia no começo de fevereiro, assim que completar 18 anos, porque a janela de transferências de lá ainda estará aberta.