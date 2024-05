'Lula', documentário de Oliver Stone, é aplaudido em estreia em Cannes

Ainda que, obviamente, pró Lula, o documentário toma o cuidado de contextualizar muito bem a história do Brasil recente, explicando o processo para uma plateia mais ampla que a brasileira.

"Sei que há bons filmes sobre o Lula. Eu vi "Democracia em Vertiem", de Petra Costa. É um filme muito bom, gostei muito. Mas é um filme brasileiro e tem detalhes sobre os quais o público norte-americano ou europeu talvez não estejam interessados. Então, meu documentário é um pouco mais amplo e menos detalhado. E ela (Petra) fez um ótimo trabalho", declarou o cineaste em entrevista ao Splash UOL em dezembro de 2022, durante o Red Sea International Film Festival, em que foi presidente do júri.

Diálogo com público internacional

À época, sua equipe acabara de filmar o dia da eleição de Lula e ainda trabalhava no último corte. E de fato, "Lula" é um documentário que dialoga com o público internacional, não tão versado na política latino-americana e nem brasileira, mas pode servir muito bem ao público do Brasil, que poderá ver não só a história contemporânea repassada e resumida, mas também explicada.

Obviamente, a opinião de Stone está em cada frame. O cineasta e as conversas dele com Lula em diversas ocasiões funcionam também como um condutor da narrativa, que também não poupa os Estados Unidos e sua interferência nas tomadas de decisões da política brasileira. O cineasta afirma claramente que houve envolvimento norte-americano na derrubada de Dilma (Rousseff) e Lula e conta com depoimentos do jornalista Glenn Greenwald, que também analisa a Vaza Jato.

"É muito interessante. A gente vai até aí, mas não nos aprofundamos muito sobre onde o Departamento de Estado (norte-americano) se intersecciona com Sérgio Moro e a Direita brasileira. Mas essa foi uma história suja. Mais uma das centenas de crimes que os Estados Unidos cometeram na América do Sul", comentou Stone em 2022. Esta tese está presente no documentário, assim como também o brasileiro Walter Delgatti Neto, o Vermelho, ou o "hacker da Vaza Jato", que forneceu a Greenwald as conversas vazadas da Lava Jato, caso que mudou o rumo da história e desembocou na soltura de Lula, em 2019.