Reunião do Conselho tem debate por VaideBet 'adiado' e Rubão sem polêmicas

Afastado definitivamente pelo presidente Augusto Melo, Rubão fez críticas à gestão ao participar de programa da TV Gazeta. Ele afirmou, por exemplo, que Augusto havia dito para ele que tocou sem intermediação o contrato com a VaideBet. E que depois descobriu que o clube topou pagar (R$ 25,2 milhões) de comissão para a Rede Social Media Design.

A informação de que Rubão manteve suas informações foi publicada antes pelo 'ge'.

Segundo reportagem da coluna de Juca Kfouri no UOL, após receber R$ 1,4 milhão como parte da comissão a intermediadora fez transferências para uma empresa suspeita de uso de laranja. Alex Cassundé, dono da Rede Social, não respondeu à coluna a respeito do tema.

A reunião do CD teve homenagem ao médico Joaquim Grava, que deixou de ser consultor do clube no final do ano passado. Também houve apresentação de relatório da Comissão de Justiça do Conselho [sem ligação com o contrato com VaideBet] e análise de temas envolvendo associados pela Comissão de Ética e Disciplina.